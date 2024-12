Europe: mouvements baissiers, les investisseurs prudents information fournie par Cercle Finance • 16/12/2024 à 11:46









(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes sont en rouge ce matin, avec -0,4% à Londres et Francfort et -0,7% à Paris.

La prudence l'emporte après la décision de l'agence Moody's de dégrader la note souveraine de la France et à deux jours des annonces du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale.



Un assouplissement d'un quart de point est presque totalement intégré et les investisseurs suivront surtout les commentaires que fera son président Jerome Powell, en conférence de presse, sur le rythme des baisses à venir.



Alors que la Fed doit faire face à une croissance toujours solide aux Etats-Unis mais aussi à un petit réveil de l'inflation, les investisseurs devraient rester prudents jusqu'au communiqué de la banque centrale américaine.



Bon nombre d'analystes font en effet remarquer que la trajectoire des taux pour l'année 2025 s'annonce beaucoup moins certaine.



Sur le front des statistiques, la contraction de l'activité économique dans le secteur privé de la zone euro s'est poursuivie au mois de décembre, à en croire les résultats des dernières enquêtes PMI. L'indice PMI 'flash' composite de HCOB, qui mesure l'activité globale dans la région, s'est certes redressé à 49,5 ce mois-ci, contre 48,3 en novembre, mais il reste sous barre des 50 points témoignant d'une contraction de l'activité pour un deuxième mois consécutif.



Dans l'Hexagone, l'indice PMI 'flash' composite publié par HCOB et qui mesure l'activité globale s'est redressé à 46,7 ce mois-ci, contre 45,9 en novembre, mais il reste encore à un niveau inférieur à la barre des 50 points témoignant d'une décroissance de l'activité.



Enfin, notons que le secteur privé britannique a maintenu le cap de la croissance au mois de décembre malgré un fléchissement évident au niveau de l'emploi, montre la version préliminaire de l'indice PMI dévoilée ce lundi.



L'indice PMI composite 'flash' de S&P Global, qui intègre à la fois les services et l'industrie, est ressorti à 50,5 ce mois-ci, sans changement par rapport au mois de novembre.



Dans l'actualité des sociétés européennes, bp et XRG ont annoncé avoir finalisé le bouclage financier et finalisé la création de leur nouvelle coentreprise et plateforme internationale de gaz naturel - Arcius Energy.



Novo Nordisk a annoncé son intention d'investir 8,5 milliards de couronnes danoises pour établir une toute nouvelle usine de production à Odense, au Danemark. Par ailleurs, toutes les conditions réglementaires de clôture relatives à l'examen de l'acquisition en cours de Catalent ont été remplies, indique Novo Nordisk.



Enfin, Nokia a annoncé la signature d'un contrat de quatre ans avec EOLO, une société dans le secteur italien des télécommunications. Le contrat va permettre de déployer le premier réseau d'accès radio mmWave 5G autonome en Europe.





