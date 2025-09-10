Europe : les Bourses végètent, mais Madrid se distingue
information fournie par Zonebourse 10/09/2025 à 11:45
'En août, les marchés actions ont une nouvelle fois fait preuve de résilience et ont poursuivi leur hausse. Les publications semestrielles n'ont pas réservé de mauvaises surprises, rappelait Gilles Guibout, chez AXA IM, la semaine dernière.
'Dans un environnement qui reste très incertain, face à des valorisations légèrement supérieures aux moyennes de long terme et des progressions de bénéfices contenues pour 2025 et 2026, nous restons équilibrés dans nos expositions', affirmait-il.
Ce responsable des actions européennes chez AXA IM (intégré à BNP Paribas Group) expliquait se concentrer sur les fondamentaux des sociétés, et continuer de privilégier celles offrant une bonne prédictibilité de leurs résultats.
'Enfin, nous favorisons des sociétés combinant une capacité à ajuster les prix, ayant de la visibilité et/ou des perspectives de croissance par l'exposition à des thématiques de long terme, ainsi qu'une structure financière solide', concluait-il.
En attendant la parution jeudi des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis, les investisseurs suivront, en début d'après-midi, celle des prix à la production (PPI), qui devraient ressortir en hausse de 3,3% en août, comme au mois de juillet.
Dans l'actualité des valeurs, Inditex s'adjuge plus de 6% à Madrid, après la publication par la maison mère de l'enseigne Zara, d'une solide performance pour le premier semestre 2025, avec 'des ventes satisfaisantes et des niveaux de rentabilité élevés'.
Novo Nordisk gagne plus de 3% à Copenhague, suite à l'annonce par le laboratoire pharmaceutique, d'un plan de transformation qui se traduira par une réduction de ses effectifs mondiaux d'environ 9000 sur un effectif total de 78 400 postes.
SAP gagne près de 2% à Francfort, dans le sillage d'une publication trimestrielle de son pair Oracle particulièrement bien accueillie en transactions hors séance, en raison de perspectives solides dessinées par l'éditeur de progiciels américain.
