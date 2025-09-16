Europe : les Bourses se montrent hésitantes
'On peut parler de divergence entre les signaux macroéconomiques et la trajectoire des marchés actions. Le S&P 500 a une valorisation élevée, voire très élevée d'un point de vue historique', souligne ainsi Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.
Si 'toute correction ou consolidation serait clairement la bienvenue sur le S&P 500 ou encore le Nasdaq100', le stratège pense néanmoins qu'elles 'sont à l'oeuvre depuis près de 4 mois sur certains indices européens comme le DAX ou le CAC40 et pourraient se poursuivre'.
'Même si la croissance est modeste, l'Europe affiche tout de même une belle résilience dans l'environnement actuel, notamment face à l'incertitude des politiques américaines et à la concurrence de la Chine', poursuit Alexandre Baradez.
Le professionnel pointe néanmoins deux sujets de vigilance pour les marchés d'ici la fin d'année : la situation politique et budgétaire en France et la géopolitique avec l'Ukraine toujours, et plus récemment les 'débordements aériens' de la Russie en Pologne.
Après son dernier effondrement en août 2025, l'indicateur ZEW du sentiment économique en Allemagne qui vient de paraitre, s'est stabilisé en septembre à +37,3 points, dépassant ainsi de plus 2,6 points le chiffre du mois précédent.
'Il y a encore des risques considérables, car l'incertitude concernant la politique tarifaire américaine et l'automne des réformes en Allemagne se poursuit', commente le président de ZEW, Achim Wambach, à propos des résultats actuels de l'enquête.
Toujours au chapitre des statistiques du jour, les investisseurs devraient se montrer attentifs cet après-midi aux ventes de détail, aux prix à l'importation et à la production industrielle aux Etats-Unis pour le mois d'août.
Dans l'actualité des valeurs, L'Oréal perd 2% à Paris, pénalisée par une note de Jefferies, qui a abaissé sa recommandation sur le géant des cosmétiques de 'conserver' à 'sous-performance', invoquant une valorisation trop riche.
