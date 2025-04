Europe: les Bourses renouent avec la prudence information fournie par Cercle Finance • 24/04/2025 à 11:53









(CercleFinance.com) - Après avoir profité, ces dernières séances, d'un début d'accalmie dans le bras de fer sino-américain, les Bourses européennes cèdent du terrain ce jeudi (-0,2% à Londres, -0,5% à Francfort, -0,6% à Paris),



Une certaine prudence reste en effet de mise en l'absence d'avancée tangible vers le début de véritables discussions, avant un éventuel compromis, entre les deux premières économies mondiales.



'Donald Trump joue au bon flic, mauvais flic. Il semble désormais disposer à faire des compromis. Mais on sait que ça peut ne pas durer', rappelle Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



Le professionnel ajoute rester prudent, soulignant que 'les institutionnels, en particulier les fonds spéculatifs, sont toujours en retrait', et que 'les volumes sont en outre toujours trop faibles pour espérer un revirement de tendance durable'.



Au chapitre des statistiques du jour, l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne est passé de 86,7 en mars à 86,9 en avril, une légère hausse qui traduit une meilleure évaluation de la situation actuelle par les entreprises allemandes.



'Cependant, leurs attentes se sont révélées plus sombres et les entreprises font état d'une incertitude grandissante', met en avant l'Ifo, prévenant donc que 'l'économie allemande se prépare à des turbulences'.



Cette séance est aussi caractérisée par une avalanche de publications trimestrielles, notamment à Paris où les opérateurs accueillent favorablement STMicro, Air Liquide et Renault (+2% chacun), mais délaissent BNP Paribas (-3%), Kering (-5%) et Dassault Systèmes (-7%).



Sur les autres places boursières, ils sanctionnent lourdement Nokia (-7% à Helsinki), l'équipementier de réseaux ayant fait état de résultats inférieurs aux attentes au titre du premier trimestre, tout en maintenant ses objectifs annuels.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.