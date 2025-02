Europe: les Bourses montent, emmenées par Francfort information fournie par Cercle Finance • 26/02/2025 à 11:45









(CercleFinance.com) - Emmenées par Francfort (+1,3%), les Bourses européennes ont le vent en poupe (+0,6% à Londres, +1% à Paris), à l'approche de la publication très attendue des résultats trimestriels du géant américain des puces pour l'IA, Nvidia, après la clôture à New York ce soir.



Les investisseurs espèrent à cette occasion se rassurer sur la trajectoire exponentielle des investissements dans l'intelligence artificielle, une thématique qui a permis à Wall Street de voguer de record en record depuis près d'un an et demi.



'Nous nous attendons à ce que le groupe fasse encore état de solides performances en dévoilant des comptes meilleurs que prévu et en relevant ses objectifs, ce qui devrait permettre de calmer les nerfs du marché', prédit Dan Ives, analyste chez Wedbush.



En attendant ce rendez-vous phare de la semaine, le moral des investisseurs européens semble profiter d'un contexte politique favorable en Allemagne après les élections de dimanche dernier permettant à Friedrich Merz d'accéder à la Chancellerie.



'Il est important de noter que le FDP et le BSW n'ont pas réussi à remplir les conditions requises pour entrer au parlement, et que Merz peut donc former un gouvernement de coalition avec le SPD', met en avant Nomura.



'Le risque qu'une minorité de blocage s'oppose à la réforme du frein à l'endettement est faible', poursuit la banque japonaise, prévoyant un assouplissement budgétaire pour l'investissement public d'environ 0,3-0,5% du PIB.



'Les délibérations post-électorales semblent avoir pris une tournure surprenante qui pourrait avoir des ramifications plus importantes pour les perspectives budgétaires que ne le suggèrent les résultats de dimanche', souligne d'ailleurs Deutsche Bank.



'Les partis centristes semblent explorer l'idée d'assouplir le frein à l'endettement au cours des dernières semaines du parlement sortant, où ils ont encore la majorité constitutionnelle, en vue de débloquer à l'avenir des financements pour la défense', précise-t-elle.



Dans l'actualité des valeurs en Europe, les opérateurs acclament les résultats annuels d'Adecco (+9% à Zurich) et d'AB InBev (+7% à Bruxelles), mais ils boudent ceux de Deutsche Telekom (-3% à Francfort) et de Stellantis (-4% à Paris et à Milan).





