Europe: les Bourses marquent le pas avant le NFP information fournie par Cercle Finance • 07/02/2025 à 11:40









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes végètent non loin de leurs équilibres (-0,1% à Londres et à Paris, +0,1% à Francfort), dans l'attente du rapport sur l'emploi américain (NFP ou 'non farm payroll') pour janvier, à paraître en début d'après-midi.



'Le fort rebond de l'emploi en décembre (supérieur à 250.000) tenait en partie au rattrapage post-ouragans et grève chez Boeing', rappelait en début de semaine Oddo BHF, pour qui 'une modération serait logique'.



'Alors que le rapport sur l'emploi de janvier sera affecté par les incendies de forêt et les tempêtes de neige, nous prévoyons une solide création de 200.000 postes non-agricoles avec un taux de chômage stable à 4,1%', pronostique Bank of America.



En attendant ce rendez-vous, les Bourses européennes semblent reprendre leur souffle après leurs gains de la veille, notamment Londres qui a bondi jeudi après-midi dans le sillage du verdict de la Banque d'Angleterre sur sa politique monétaire.



Si sa baisse du taux directeur de 25 points de base à 4,50% était attendue par le marché, il est à souligner que deux des neuf membres du comité auraient préféré une réduction plus franche encore, de 50 points de base.



'Cela suggère que les baisses de taux devraient se poursuivre', réagissait un économiste de Commerzbank, qui se disait donc 'conforté dans sa vision que le marché a tendance à sous-estimer le potentiel de nouvelles réductions'.



Sur le front des statistiques du jour, l'Allemagne a vu son excédent commercial s'accroitre un peu à 20,7 milliards d'euros en décembre, mais sa production industrielle a dans le même temps reculé de 2,4%, à son plus bas niveau depuis mai 2020.



'La production a ainsi chuté pour un troisième trimestre consécutif et les vents contraires structurels affectant le secteur laissent peu d'espoir pour une reprise durable cette année', juge Capital Economics, qui espérait une hausse de 0,5% au mois de décembre.



Dans l'actualité des valeurs, les opérateurs réservent un accueil favorable aux résultats annuels du groupe de BTP et de concessions Vinci (+3%), en tête du CAC40 à Paris, alors qu'ils sanctionnent au contraire ceux du géant des cosmétiques L'Oréal (-4%).





