Europe : le rouge l'emporte avec les résultats d'entreprise
information fournie par Zonebourse 04/11/2025 à 11:55
Faisant un point sur la saison des résultats, Bank of America note que 'la croissance des BPA européens au 3e trimestre est devenue négative en raison de l'automobile, mais reste bien supérieure aux attentes du consensus grâce aux valeurs financières'.
'Les financières restent le secteur le plus apprécié après un parcours exceptionnel, mais elles ont commencé à sous-performer pour la première fois depuis 2023', juge-t-elle, pointant des risques 'plus difficiles à ignorer'.
'Nous pensons que les primes de risque sous-évaluent le risque macroéconomique, avec une marge de progression qui nous laisse à des positions sous-pondérer sur les banques et négative sur le Stoxx 600', poursuit BofA.
Parmi les publications de la matinée, bp cède 1% à Londres malgré des résultats meilleurs que prévu du géant énergétique au titre du troisième trimestre et une révision à la hausse de son programme de cessions d'actifs.
S'ils saluent plutôt les trimestriels du groupe de technologies médicales Philips (+2% à Amsterdam) et de l'équipementier sanitaire Geberit (+1% à Zurich), les opérateurs boudent ceux du spécialiste des dialyses Fresenius MedCare (-6% à Francfort).
Telefonica décroche de 10% à Madrid, l'opérateur télécoms ayant officialisé un abaissement de 50% du montant de son dividende annuel, une décision qui coïncide avec la présentation d'un nouveau plan stratégique.
De même, Edenred dévisse de 8% à Paris, la présentation des objectifs du groupe de solutions de paiements, à l'occasion de la présentation de son plan stratégique Amplify25-28, ne satisfaisant pas les investisseurs.
A lire aussi
-
par Amanda Cooper et Dhara Ranasinghe La livre sterling et les rendements souverains britanniques reculent mardi, la ministre des Finances Rachel Reeves ayant déclaré vouloir présenter le 26 novembre un budget dans lequel elle ferait les choix "nécessaires" pour ... Lire la suite
-
Valeo préconise d'assouplir l'objectif européen d'interdiction des véhicules à moteur thermique en 2035 pour continuer à autoriser des technologies autres que le pur électrique, comme l'hybride, a déclaré mardi Christophe Périllat, directeur général de l'équipementier, ... Lire la suite
-
par Helen Reid La plateforme chinoise de mode en ligne Shein mise sur le fait que l'ouverture de sa première boutique permanente, en plein coeur de Paris, va contribuer à calmer le vent de critiques qu'elle subit en France de la part d'élus et de dirigeants d'entreprises, ... Lire la suite
-
New York élit mardi son nouveau maire et le favori des sondages est Zohran Mamdani, musulman d'origine indienne âgé de 34 ans, issu de la gauche du Parti démocrate et opposant "farouche" à Donald Trump. Les bureaux de vote ont ouvert à 06H00 locales (11H00 GMT) ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer