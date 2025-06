Europe: le Moyen-Orient n'inquiète guère les Bourses information fournie par Cercle Finance • 23/06/2025 à 11:20









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes restent globalement sans réaction (stabilité à Londres, -0,1% à Francfort et à Paris, +0,2% à Madrid) après l'attaque américaine sur l'Iran, un évènement pourtant à priori de nature à nourrir l'aversion au risque.



Alors que Washington avait déclaré jeudi dernier s'être donné deux semaines pour décider d'un éventuelle intervention en Iran, Donald Trump a ordonné ce weekend des frappes sur trois sites essentiels du programme nucléaire du pays.



Cette action militaire surprise, qui aurait permis d'infliger des 'dégâts monumentaux' aux installations visées selon le président américain, ne semble pourtant pas se traduire par des mouvements d'aversion au risque sur les marchés actions.



'Il ne s'agissait pas de savoir si elles allaient avoir lieu, mais plutôt quand. A nos yeux, cette attaque réussie permet donc de lever une incertitude qui pesait sur les marchés jusqu'ici', explique Dan Ives, chez Wedbush Securities.



'De plus, un Iran affaibli, sans capacité nucléaire, élimine ce qui était perçu comme la plus grande menace pour le Moyen-Orient et pour Israël, un élément positif pour les marchés', souligne en outre ce professionnel des marchés.



Toutefois, cette aggravation de la situation géopolitique intervient alors que la conjoncture économique sur le vieux continent demeure fragile, comme l'illustrent les indices PMI composites parus en cours de matinée.



Ainsi, l'indice flash PMI de l'activité globale dans la zone euro s'est maintenu à 50,2 en juin, juste au-dessus des 50 du sans changement pour un sixième mois consécutif, ne signalant ainsi qu'une croissance marginale de l'activité du secteur privé.



'On ne peut guère espérer la poursuite, au deuxième semestre, du regain d'expansion mis en évidence au premier trimestre par les données officielles relatives au PIB (+0,6%)', prévient Cyrus de la Rubia, chef économiste à Hamburg Commercial Bank.



Concernant le Royaume-Uni, l'indice PMI composite se redresse timidement à 50,7 en estimation flash, un niveau qui reflète une économie britannique toujours 'maussade' selon Chris Williamson, l'économiste en chef de S&P Global Market Intelligence.



De nombreuses autres données sont attendues cette semaine, parmi lesquelles l'indice Ifo du climat des affaires allemand, les indices du sentiment économique de Bruxelles, ou encore une dernière estimation du PIB américain au premier trimestre.





