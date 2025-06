Europe: le contexte incite les Bourses à la confiance information fournie par Cercle Finance • 27/06/2025 à 11:40









(CercleFinance.com) - L'optimisme domine sur les places européennes (+0,5% à Londres, +0,7% à Madrid et Francfort, +1,3% à Paris), porté notamment par des espoirs d'apaisement des tensions commerciales entre les Etats-Unis et le reste du monde dans les prochains jours.



'De bonnes nouvelles sur le commerce, des solides indicateurs économiques et de la robuste croissance des résultats vont très clairement dans le sens des acheteurs en ce moment', estime ainsi Michael Brown, stratégiste chez Pepperstone.



'La dynamique positive continue des actions a été impressionnante. Nous semblons être dans une situation idéale après l'accalmie au Moyen-Orient et avant la date limite du 9 juillet dans le dossier des droits de douane', juge pour sa part Deutsche Bank.



'Howard Lutnick, le Secrétaire au Commerce, a déclaré hier soir qu'un accord avec la Chine avait été trouvé et que des plans avaient été élaborés pour en conclure avec dix des principaux partenaires commerciaux des Etats-Unis', pointe la banque allemande.



A cette perspective d'accalmie sur le front commercial s'ajoute désormais l'espoir de trois baisses de taux aux Etats-Unis d'ici à la fin 2025, qui a poussé les indices new-yorkais à des niveaux très proches de leurs records historiques jeudi soir.



Dans cette optique, les opérateurs devraient scruter attentivement, en début d'après-midi, l'indice des prix PCE aux Etats-Unis (publié parallèlement aux revenus et dépenses des ménages américains), l'indicateur d'inflation préféré de la Fed.



En attendant de rendez-vous, de ce côté-ci de l'Atlantique, on notera que l'indice du sentiment économique (ESI) a baissé à la fois dans l'UE (-1 point à 94) et dans la zone euro (-0,8 point à 94) en juin par rapport au mois précédent, selon Bruxelles.



Autre donnée de la matinée, les prix à la consommation en France augmenteraient de 0,9% sur un an en juin, marquant donc une légère accélération de l'inflation après +0,7% le mois précédent, selon l'estimation provisoire réalisée par l'Insee.



Dans l'actualité des valeurs, Adidas s'adjuge près de 4% à Francfort, au lendemain d'une publication trimestrielle de son pair américain Nike, qui a indiqué s'attendre à ce que 'les vents contraires s'atténuent à partir de maintenant'.



Bayer gagne près de 2%, alors que Bruxelles a approuvé son Eylea 8 mg avec des intervalles de traitement prolongés allant jusqu'à six mois pour le traitement de la DMLA humide et de la déficience visuelle due à l'oedème maculaire diabétique.







