Europe: l'accord Washington-Bruxelles soutient encore le moral information fournie par Cercle Finance • 29/07/2025 à 12:00









(Zonebourse.com) - Les Bourses européennes repartent de l'avant ce mardi (+0,5% à Londres, +0,7% à Milan, +1,1% à Francfort, +1,2% à Paris), l'accord commercial de ce week-end entre Washington et Bruxelles continuant de faire refluer l'aversion au risque.



'Il s'agit surtout un énorme soupir de soulagement, parce qu'on a évité le pire, c'est-à-dire le scénario catastrophe du 'no deal'', estime un stratège de Pepperstone, qui n'y voit toutefois 'pas vraiment une aubaine pour l'une ou l'autre des économies'.



Selon Danske Bank, l'essoufflement des gains observés au fil de la journée de lundi après cet accord commercial 'montre simplement que l'accord commercial annoncé correspondait à ce que les marchés avaient déjà anticipé'.



Seule donnée de la matinée en Europe ce matin, la croissance économique a accéléré en Espagne au deuxième trimestre, son produit intérieur brut (PIB) ayant augmenté de 0,7% sur la période avril-juin par rapport au trois mois précédents.



Ce chiffre s'est révélé légèrement supérieur au consensus, les analystes mettant en avant une conjoncture toujours favorable alors que le marché du travail atteint des niveaux records et que la consommation des ménages reste dynamique.



Parmi les publications du jour en Europe, celle de Philips se trouve accueillie avec enthousiasme (+10% à Amsterdam), le groupe de technologies médicales ayant relevé à cette occasion ses attentes de marge EBITA ajustée.



AstraZeneca prend 2% à Londres, fort de résultats supérieurs aux attentes pour le laboratoire anglo-suédois sur son deuxième trimestre, grâce aux bonnes performances de ses divisions oncologie et biopharmaceutiques.



A Paris, les opérateurs saluent les semestriels dévoilés par EssilorLuxottica (+6%), Rexel (+5%) et dans une moindre mesure Air Liquide (+2%), mais ils sanctionnent clairement ceux d'Amundi et de Vicat (-5%).





