Europe: des gains prudents pour les places boursières

(Zonebourse.com) - Les Bourses européennes affichent des gains timides ce mercredi (+0,2% à Londres, à Francfort et à Paris, +0,3% à Milan), les opérateurs se montrant hésitants en ce début d'un mois d'août souvent mouvementé pour les marchés.



'Août est traditionnellement un mois chaotique en bourse. C'est celui qui est le plus propice à un rebond du VIX et donc à un regain de volatilité des indices', rappelle Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



'Le contexte est en outre propice: le ratio cours sur bénéfices du S&P 500 a renoué avec ses points hauts tandis que le CAC 40, après avoir échoué à franchir les 8.000 points à plusieurs reprises, se dirige vers ses niveaux de support', précise-t-il.



'Dernier facteur à prendre en considération : les grands indices mondiaux et le compartiment des 'small caps' en France ont connu quasiment quatre mois de hausse. Une pause est donc nécessaire', ajoute le professionnel.



Au chapitre macroéconomique, les commandes manufacturières allemandes ont été annoncées en repli de 1% en juin par rapport au mois précédent, mais en excluant celles de grande échelle, elles ont néanmoins augmenté de 0,5%.



'La baisse des commandes hors zone euro a été particulièrement notable, ce qui pourrait illustrer l'effet des droits de douane américains. Cela signifie qu'une reprise des commandes industrielles est encore longue à venir', réagit Commerzbank.



Autre donnée de la matinée, le volume des ventes de détail a augmenté de 0,3% dans la zone euro et dans l'UE en juin par rapport au mois précédent, après des baisses de 0,3% et de 0,5% respectivement en mai.



Dans l'actualité des valeurs, les opérateurs sanctionnent Bayer (-4% à Francfort), qui a affirmé que 'toutes les options étaient sur la table' concernant l'épineux dossier du glyphosate, qui plombe ses résultats depuis maintenant plusieurs années.



Beiersdorf dévisse de 10% à Francfort, le groupe de cosmétiques ayant fait part d'un abaissement de ses perspectives de ventes pour 2025, 'dans le contexte des conditions de marché plus difficiles observées récemment'.



ABN Amro chute de 7% à Amsterdam après la présentation par l'établissement financier de résultats trimestriels contrastés, mais surtout d'un programme de rachats d'actions bien moins généreux que ce que les analystes espéraient.





