Europe: Bourses plutôt le vent en poupe information fournie par Cercle Finance • 14/03/2025 à 11:55









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes ont plutôt le vent en poupe (+0,5% à Londres, +0,6% à Francfort, +0,7% à Paris), à l'image des futures américains qui augurent d'un rebond des indices de Wall Street après leur vif repli de la veille.



'La triste réalité pour les oiseaux de mauvais augure, c'est que l'économie américaine est encore résiliente', estime Chritopher Dembik, notant une consommation dynamique, notamment celle des ménages les plus aisés, et l'inflation plutôt contenue.



S'il reconnait que 'le bon chiffre de l'inflation n'est évidemment pas suffisant pour permettre une reprise durable des actions', ce Senior Investment Adviser chez Pictet Asset Management pointe 'quelques signes d'espoir'.



'Les investisseurs commencent de plus en plus à parler de point d'entrée, en particulier sur les valeurs technologiques. Il faut reconnaître que certaines actions star des deux dernières années ont fortement baissé, comme Nvidia', explique-t-il.



Si le bras de fer engagé par les Etats-Unis avec ses partenaires commerciaux demeure un lourd sujet de préoccupation pour les investisseurs, ils semblent placer leurs espoirs dans un possible relèvement du plafond de la dette américaine d'ici à samedi.



Après la clôture des marchés américains, le chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a en effet déclaré qu'il voterait pour faire avancer le projet de loi républicain plutôt que de risquer un 'shutdown' des administrations.



Dans l'actualité des valeurs européennes, les investisseurs tendent à délaisser les résultats annuels de BMW (-1% à Francfort) et d'Enel (-1% à Milan), mais accueillent plus favorablement ceux de Daimler Truck (+2%) à Francfort.



A Paris, Kering décroche lourdement de 11%, ce qui en fait de loin la lanterne rouge du CAC40, au lendemain de l'annonce de l'arrivée de Demna, l'actuel directeur artistique de Balenciaga, à la tête de la création de sa marque en difficulté Gucci.





