Europe: Bourses en repli entre Moyen-Orient, Fed et BoE information fournie par Cercle Finance • 19/06/2025 à 11:25









(CercleFinance.com) - La morosité prévaut sur les places européennes (-0,4% à Londres , -0,5% à Francfort, -0,8% à Paris, -0,3% à Milan et à Madrid), la géopolitique continuant de nourrir l'aversion au risque et la Fed conservant une position prudente quant à sa politique monétaire.



'Conflit au Moyen-Orient, statu quo de la Fed et données macroéconomiques américaines, les marchés n'ont pas beaucoup de branches auxquelles se rattraper à court-terme', constate Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.



Il souligne ainsi que le pétrole Brent évolue depuis quelques jours son plus haut niveau depuis janvier, 'sur fond d'intensification du conflit entre l'Iran et Israël, avec l'incertitude qui plane sur une intervention américaine dans la zone'.



'Et si les marchés actions cherchaient du côté de la Fed pour se rassurer, c'est raté', ajoute le professionnel, au lendemain de la réunion du FOMC à l'issue de laquelle Jerome Powell n'a toujours pas ouvert la porte à des baisses de taux.



La Fed a sans surprise laissé ses taux inchangés à une fourchette de 4,25-4,50%, mais a dressé un tableau plus pessimiste de la conjoncture américaine en remontant ses prévisions d'inflation et de chômage et en abaissant celles de croissance.



'La Fed joue toujours la montre', juge Commerzbank. 'Elle continue de s'attendre à deux baisses de taux cette année, mais elle résiste toujours aux pressions politiques pour réduire les taux plus rapidement et plus agressivement'.



Après la banque centrale des Etats-Unis, les regards se tournent maintenant vers celle du Royaume-Uni qui doit dévoiler, en milieu de journée, son verdict à l'issue de la réunion de son comité de politique monétaire.



'L'inflation au Royaume-Uni s'est révélée légèrement plus forte que prévu en mai, avec un taux global passant de 3,5% à 3,4%, contre une prévision consensuelle de 3,3%', rappelle Felix Feather, chez Aberdeen.



'Cette surprise à la hausse confirme que la Banque d'Angleterre (BoE) devrait maintenir ses taux inchangés', poursuit l'économiste qui maintient sa prévision d'un cycle de baisse des taux à un rythme trimestriel.



'Le comité devrait opter pour le statu quo ce jeudi, laissant son taux directeur à 4,25%. Nous prévoyons deux autres baisses de taux de 25 points de base cette année à 3,75% d'ici la fin de l'année (dont une en août)', pronostiquait-on chez UBS vendredi.





