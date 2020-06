Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europcar dit poursuivre ses efforts pour rationaliser ses coûts Reuters • 24/06/2020 à 19:41









PARIS (Reuters) - Europcar poursuit ses efforts afin de rationaliser ses coûts et adapter la structure de son capital et celle de sa dette à l'évolution du contexte actuel, dit un communiqué diffusé par la société de location de véhicule au lendemain d'une information de Reuters faisant état de l'intérêt de Volkswagen. "Au vu des rumeurs récentes, le groupe rappelle qu'il a indiqué le 3 mai que - compte-tenu des incertitudes du marché post-crise sanitaire du COVID-19 - il poursuivrait activement ses efforts pour rationaliser sa base de coûts et adapter la structure de son capital ainsi que celle de sa dette aux évolutions de l'environnement d'affaires", dit Europcar dans un communiqué diffusé mercredi soir. "La société a commencé à travailler à cette adaptation et, parmi les différentes options possibles, pourrait être amenée à entretenir des contacts. Il n'y a aucune certitude sur les différentes options associées." Selon plusieurs sources de Reuters, Volkswagen serait en discussion avec Europcar pour acquérir la société française de location de véhicules. Europcar a été mis en difficulté par les conséquences de la pandémie de coronavirus, qui a pesé sur les déplacements et mis à mal le secteur de la location d'automobiles. L'entreprise a obtenu début mai un prêt de 220 millions d'euros garanti à 90% par l'Etat français. (Henri-Pierre André et Nicolas Delame)

