EURONEXT SERAIT INTÉRESSÉ PAR BORSA ITALIANA SI ELLE ÉTAIT À VENDRE, SELON BOUJNAH LONDRES (Reuters) - Euronext serait intéressé par le rachat de Borsa Italiana si l'opérateur de la Bourse de Milan était à vendre, a déclaré mercredi son directeur général Stéphane Boujnah. La Bourse de Milan trouverait naturellement sa place au sein d'Euronext, déjà opérateur notamment de la Bourse de Paris. (Pamela Barbaglia; version française Bertrand Boucey)

Valeurs associées EURONEXT Euronext Paris +0.62% LSE GROUP LSE +0.72%