Euronext se distingue pour sa première séance au sein du CAC 40

(AOF) - Double actualité pour Euronext aujourd’hui : la place boursière paneuropéenne fait son entrée au CAC 40 et elle lance les premiers contrats futures de taille réduite sur les principales obligations d'État européennes. Pour cette première séance au sein du principal indice parisien, l’action Euronext gagne 1,29%, à 133,30 euros, et en prend ainsi la tête.

Les nouveaux mini-futures dévoilés ce matin par Euronext portent sur l'OAT 10 ans, le Bund, le Bono et le BTP, ainsi que le tout premier BTP 30 ans. Cotés sur le marché Euronext Derivatives Milan, ces mini-futures présentent une valeur notionnelle de 25 000 euros.

" Conçus principalement pour répondre aux besoins des investisseurs particuliers, ces instruments offrent également aux gestionnaires d'actifs et aux investisseurs institutionnels la granularité nécessaire pour couvrir leurs risques ou prendre position sur les obligations d'État, " explique la place boursière paneuropéenne.

Commentant cette annonce Anthony Attia, directeur mondial des dérivés et post-marché chez Euronext, a déclaré : " Cette initiative s'inscrit au cœur de notre plan stratégique " Innover pour la Croissance 2027 ", qui vise à tirer parti de la présence unique d'Euronext sur toute la chaîne de valeur des transactions (….) ."

Avant de souligner que le " lancement de cette offre intervient à un moment crucial pour l'écosystème européen des taux, qui connaît actuellement des niveaux de volatilité élevés. "

Les points forts de la valeur

- Première place financière européenne créée en 2000, présente dans 18 états, regroupant les marchés régulés d’Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne, Milan, Oslo et Paris, ainsi que plusieurs plateformes ;

- Revenus de 1,6 Md€, répartis entre les transactions pour 34 %, la conservation & règlement-livraison pour 25 %, les services de cotation pour 14 %, les services de données avancées pour 15 %, les solutions technologiques pour 7 %… ;

- Ambition de croissance fondée sur 1 socle et 3 piliers :

- numéro 1 européen des infrastructures de marché,

- renforcement de la place de n° 1 européen dans les transactions, extension des services de négociation & compensation, ;accélération des activités non-liées aux volumes ;

- Capital ouvert dont 23,44 % détenu par 5 actionnaires de référence : Caisse des dépôts (8,04 %), Cassa Depositi e Prestiti (8,04 %), Federale participatie (5,31 %), Intesa San Paolo (1,54 %) et ABN Amro (0,52 %) ;

- Société de droit néerlandais, Piero Novelli présidant le conseil de 10 administrateurs, Stéphane Boujnah étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires « Innovate for growth 2027 » :

- renforcement des 3 points forts –présence sur toute la chaîne de valeur, capacités d’intégration –telle la migration des centres de données à Bergame et des cash & dérivés vers la plateforme Optiq trading-, implantation des solutions de clearing, en forte hausse en 2024, sur tous les marchés européens,

- monétisation des données,

- allocation de capital répartie entre retour aux actionnaires et financement de la croissance, avec un levier de la dette maintenu entre 1 et 4,

- avantages compétitifs tirés de l’innovation et de la digitalisation : plateforme unique de transactions sur marchés régulés, plateforme de trading Optiq et centre de data Green Core…, d’où une marge opérationnelle supérieure à celle des concurrents européens ;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone en 2026 sur 2 piliers -réduction de l’empreinte carbone, et offre tournée vers une finance durable :

- élargissement de l’offre d’indices ESG et de véhicules d’investissement ESG –ETF, fonds d’investissements, obligations « vertes », dérivés....;

- accompagnement des émetteurs dans leur transition ESG ;

- Visibilité des résultats et de l’activité supérieure à celle du marché via la montée en puissance ,à 59 % du chiffre d’affaires, des activités non liées aux volumes de transactions;,

- Maintien de la solidité financière : capitaux propres de 4 ,4Mds€, disponibilités de 2,2 Mds€ et dette nette donnant un effet de levier de 1,4, d’où un relèvement de sa notation.

Défis

- Poids et volatilité de la régulation européenne et diversité des réglementations nationales ;

- Intégration du marché commun des dérivés en électricité, Nordic power futures, à partir du 1er semestre 2026 ;

- Evolution du dossier Euroclear, centrale de règlement-livraison qui a refusé les avances d’Euronext, mais avec qui a été conclu un accord de collaboration stratégique ;

- Réponse du marché au lancement des dérivés sur emprunts d’Etat de grands pays européens et du prospectus simplifié pour les introductions en Bourse ;

- Après une hausse de 12,8 % des revenus et de 13,8 % du bénéfice net par action au 1er trimestre 2025, confirmation de l’ambition de « construire les fondations pour atteindre les objectifs 2027 », soit une hausse annuelle de + 5 %.du chiffre d’affaires et du résultat d’exploitation et des investissements entre 4 et 8 % des revenus ;