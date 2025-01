Euronext: participation record pour le programme pré-IPO information fournie par Cercle Finance • 23/01/2025 à 11:54









(CercleFinance.com) - Euronext a annoncé jeudi avoir attiré un nombre record de participants pour l'édition 2025 d'IPOready, son programme de formation pré-IPO, un élément encourageant en vue d'une éventuelle reprise du marché des entrées en Bourse.



Dans un communiqué, l'opérateur indique que ce sont plus de 160 entreprises qui vont rejoindre cette année à ce programme d'accompagnement qui permet aux participants d'acquérir les connaissances et les outils nécessaires pour s'initier aux marchés et préparer une éventuelle cotation



Ces sociétés proviennent de Belgique, de France, d'Irlande, d'Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, de Norvège, de Pologne, du Portugal, d'Espagne et du Royaume-Uni.



Elles sont issues à hauteur de 67% du secteur des technologies dont 41% des médias et des télécoms, 13% du segment des 'cleantech' et 13% de la 'healthtech', le segment industriel ne représentant que les 33% restants.



Depuis le lancement du programme, en 2015, ce sont plus de 1000 participants qui ont intégré le programme, avec à la clé 33 introductions en Bourse finalisées sur Euronext ayant représenté 1,6 milliard d'euros de levées de fonds au total et 5,7 milliards d'euros de capitalisation boursière cumulée.



En 2024, Euronext a notamment accueilli l'entrée en Bourse de l'entreprise française de défense Exosens dans le cadre du programme.



Euronext a enregistré un total de 53 nouvelles introductions en Bourse l'an dernier, contre 64 en 2023, témoignant de l'état encore fragile du marché.





