Euronext Paris : Axa IM et BNP Paribas AM cotent les premiers ETF actifs

(AOF) - Euronext a annoncé la cotation des neuf premiers ETF actifs sur Euronext Paris, suite aux modifications du Code monétaire et financier français et du Règlement général de l'autorité des marchés financiers. Il s’agit de 5 ETF d’Axa IM, dont 2 thématiques sur la biodiversité et le climat et 3 ETF obligataires. Les 4 autres sont des ETF obligataires de BNP Paribas Asset Management. 131 ETF actifs sont désormais cotés sur l’ensemble des marchés d’Euronext.