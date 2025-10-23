Euronext officialise le changement de nom et de ticker de Llama Group en Winamp Group SA (ALWIN)

Winamp Group SA (anciennement Llama Group SA) annonce que Euronext Growth Paris et Bruxelles ont officiellement mis à jour la dénomination et le symbole boursier de la société à la suite de l’approbation du changement de nom par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 20 octobre 2025.



À compter de ce jour, les actions de la société sont négociées sous la nouvelle dénomination “Winamp Group SA” et sous le ticker “ALWIN”, en remplacement de “ALLAM”.



Ce changement marque une nouvelle étape dans la transformation du Groupe, confirmant son recentrage stratégique autour de Winamp, marque emblématique et reconnue mondialement dans l’univers de la musique numérique.



Alexandre Saboundjian, CEO de Winamp Group SA, déclare : « La mise à jour de notre nom et de notre ticker sur Euronext illustre la progression de notre transformation. Le nouveau symbole ALWIN reflète notre ambition de faire de Winamp un acteur central et fédérateur de la nouvelle économie musicale. Dans les prochains jours, nous adapterons également notre site internet afin d’aligner l’ensemble de notre communication sur cette nouvelle identité. »



Conformément aux règles en vigueur sur Euronext Growth, tous les tickers des sociétés cotées sur ce marché débutent par les lettres “AL”.