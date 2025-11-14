 Aller au contenu principal
Euronext obtient le feu vert de HCMC pour l'acquisition d'ATHEX
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 09:00

Euronext ENX.PA a annoncé vendredi avoir reçu le feu vert du conseil d'administration de la Commission hellénique des marchés financiers (HCMC) pour l'acquisition d'une participation qualifiée dans Hellenic Exchanges – Athens Stock Exchange S.A. Holding (ATHEX Group) et ses filiales.

L'offre publique d'achat n'est plus soumise à aucune autorisation réglementaire et est désormais inconditionnelle, indique un communiqué.

Euronext, qui avait annoncé en juillet être entré en discussion pour acquérir ATHEX, annoncera les résultats de l'offre publique d'achat le 19 novembre 2025.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

Fusions / Acquisitions

