Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euronext ne prévoit pas de pause dans les acquisitions Reuters • 13/05/2020 à 20:08









EURONEXT NE PRÉVOIT PAS DE PAUSE DANS LES ACQUISITIONS LONDRES (Reuters) - L'opérateur boursier européen Euronext a dit mercredi disposer de plus de 500 millions d'euros en vue d'éventuelles acquisitions et ne pas prévoir de "pause" dans sa quête de cibles potentielles. "Je ne m'attends à aucune pause dans les M&A (fusions-acquisitions)", a déclaré le directeur général du groupe, Stéphane Boujnah, lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes à l'occasion de la publication des résultats du premier trimestre. Selon le directeur financier Giorgio Modica, Euronext dispose d'une "force de frappe" de plus de 500 millions d'euros sans avoir à procéder à une levée de capital. Le chiffre d'affaires du groupe sur les trois premiers mois de l'année a grimpé de 55,2% à 236,8 millions d'euros par rapport au premier trimestre 2019, et son bénéfice net a augmenté de 71,2% à 96,1 millions d'euros. Euronext regroupe principalement les Bourses de Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne et Dublin. (Huw Jones, version française Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées EURONEXT Euronext Paris -0.67%