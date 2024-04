Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Euronext: lancement d'Euronext Mid-Point Match information fournie par Cercle Finance • 16/04/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - Euronext annonce le lancement d'Euronext Mid-Point Match, sa suite avancée de fonctionnalités intégrées à son carnet d'ordres central. Introduite d'abord à Bruxelles le 18 mars, elle est proposée sur tous les marchés Euronext depuis le 8 avril.



Le groupe d'infrastructures boursières explique que 'ces améliorations permettent aux courtiers membres et aux sociétés buy-side de négocier au point médian réel, sans encourir de coûts de latence implicites'.



Ces nouvelles fonctionnalités leur permettent aussi, selon lui, 'd'accéder à une liquidité accrue, en puisant dans le pool unique de liquidités d'Euronext alimenté par les courtiers et les investisseurs locaux'.





Valeurs associées EURONEXT Euronext Amsterdam +0.97% EURONEXT Euronext Paris +0.97%