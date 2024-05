Euronext lance une nouvelle famille d’indices « Invest in France »

(AOF) - Euronext a annoncé le futur lancement de la famille d’indices " Invest in France ". Cette nouvelle famille d’indices vise à mettre en avant les entreprises internationales qui sont à la pointe des avancées économiques en France, soutenant ainsi l’attractivité économique nationale.

La nouvelle famille d'indices " Invest in France " vise à fournir aux investisseurs une exposition aux entreprises internationales cotées en Bourse qui ont été identifiées, avec le soutien de Business France, comme contribuant au paysage de l'emploi français en favorisant les opportunités d'emploi. Business France est l'agence nationale française de développement, et joue un rôle central dans le renforcement de l'attractivité économique.

Stéphane Boujnah, Directeur Général et Président du Directoire d'Euronext, a déclaré : " Euronext réaffirme son engagement à développer des instruments financiers innovants qui offrent aux investisseurs la possibilité de soutenir l'économie réelle. Notre identité pan-européenne, couplée à notre portée globale, permet de créer cette famille d'indices qui facilitera l'engagement pour la croissance économique et la création d'emplois en France, aux côtés de partenaires institutionnels et financiers. "

