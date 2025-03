Euronext: hausse des volumes sur les marchés cash en février information fournie par Cercle Finance • 10/03/2025 à 09:31









(CercleFinance.com) - Les volumes d'échanges sur les marchés au comptant d' Euronext ont nettement augmenté au mois de février, selon les chiffres publiés vendredi soir par l'opérateur boursier.



Sur un mois, par rapport à janvier, les volumes quotidiens moyens échangés sur ses marchés 'cash' ont progressé de 13% pour atteindre plus de 2,99 million de transactions, indique le groupe.



D'une année sur l'autre, le volume quotidien moyen a grimpé de 22%, est-il précisé.



Ces données s'inscrivent dans le cadre de la forte remontée signée par les marchés d'actions européens le mois dernier.



En février, l'indice paneuropéen Euronext 100 calculé par l'opérateur s'est ainsi octroyé un gain de plus de 2,6%.



Suite à ces annonces, l'action Euronext avançait de 0,7% lundi matin à la Bourse de Paris, campant légèrement en-dessous de ses plus hauts historiques établis la semaine passée.





Valeurs associées EURONEXT 122,70 EUR Euronext Paris -0,32%