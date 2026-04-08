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Euronext, GTT, Fleury Michon... les valeurs à suivre demain à Paris
information fournie par AOF 08/04/2026 à 18:29

(AOF) - Euronext

Les volumes d'échanges sur les marchés d'actions au comptant d'Euronext ont augmenté de plus de 12% en mars par rapport à mars 2025, selon les chiffres publiés mercredi par l'opérateur boursier.

Fleury Michon

Le leader du traiteur Fleury Michon a publié ses résultats annuels pour l'exercice 2025. Si l'activité commerciale reste dynamique avec un chiffre d'affaires consolidé de 836,4 millions d'euros (+3,6 %, à périmètre constant), la rentabilité opérationnelle subit la pression des coûts de matières premières.

GTT

GTT annonce avoir reçu une commande de Beijing Petrochemical Engineering, en coopération avec Shaanxi Yanchang Petroleum & Natural Gas portant sur la conception d'un réservoir terrestre de stockage de GNL d'une capacité de 10 000 m³.

Lumibird

Le leader européen des technologies laser a annoncé la signature d'un accord pour l'acquisition de son partenaire historique BIZ MEDIC SDN BHD. Cette opération vise à transformer le modèle de distribution du groupe en Malaisie pour en faire un moteur de croissance direct dans une région à fort potentiel ophtalmologique.

Mercialys

Mercialys a annoncé mercredi l'acquisition, pour un montant de 18 millions d'euros, d'un centre commercial à ciel ouvert (retail park) de plus de 8 200 m2 situé à proximité immédiate de son Shop Park de Toulouse Fenouillet

OVH Groupe

OVH Groupe dévoilera ses comptes du deuxième trimestre 2026.

Robertet

Robertet publiera ses résultats annuels 2025.

Voltalia

Voltalia annonce la mise en service complète de la centrale solaire de Bolobedu, située dans la province du Limpopo, en Afrique du Sud.

Valeurs associées

EURONEXT
142,1000 EUR Euronext Paris -1,18%
FLEURY MICHON
22,5000 EUR Euronext Paris +1,35%
GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.)
204,0000 EUR Euronext Paris +0,79%
LUMIBIRD
22,0000 EUR Euronext Paris +4,02%
MERCIALYS
12,1800 EUR Euronext Paris +1,33%
OVHCLOUD
9,0550 EUR Euronext Paris -0,71%
ROBERTET
828,0000 EUR Euronext Paris +2,48%
VOLTALIA
6,9500 EUR Euronext Paris 0,00%
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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 08/04/2026 à 18:29:00.

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