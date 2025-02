Euronext : forte progression des profits au quatrième trimestre

- Après une hausse de 11,7 du bénéfice net au 1er trimestre, objectifs 2024 : croissance annuelle de 3-4 % du chiffre d’affaires et de 5-6 % du résultat d’exploitation ;

- Poursuite du succès de la branche « Technology solutions » et du marché Euro Growth ;

- Poids et volatilité de la régulation européenne et expansion freinée par la diversité des réglementations nationales ;

- Maintien de la solidité financière après l’achat de Borsa Italia, avec un effet de levier ramené à 1,9, des capitaux propres de près de 4 Mds€ et des disponibilités de 2 Mds€.

- réduction de l’empreinte carbone directe de 75 % en 2030 (vs 2020) et de 72 % en 2027 pour les fournisseurs,

- Stratégie environnementale sur 2 piliers -réduction de l’empreinte carbone, validée par le SBTi et aux objectifs relevés puis transition vers une finance durable :

- avantages compétitifs tirés de l’innovation et de la digitalisation : plateforme unique de transactions sur marchés régulés, plateforme de trading Optiq et centre de data Green Core…, d’où une marge opérationnelle supérieure à celle des concurrents européens ;

- présence sur toute la chaîne de valeurs : des marchés primaires et secondaires aux services de clearing, avec diversification dans les services aux sociétés cotées et aux investisseurs, les offres de services liées à la data,

- Capital ouvert dont 23,81 % détenu par 6 actionnaires de référence : Caisse des dépôts (7,32 %), Cassa Depositi e Prestiti (7,32 %), Euroclear (4 %), Federale participatie (3,17 %), Intesa San Paolo (1,5 %) et ABN Amro (0,50 %) ;

- Revenus de 1,5 Md€, répartis entre les transactions pour 33 %, la conservation & règlement-livraison pour 17 %… les services de cotation pour 15 %, les services de données avancées pour 15 %, les solutions technologiques pour 8 % et le clearing pour 8 %… ;

- Première place financière européenne créée en 2000, présente dans 18 états, regroupant les marchés régulés d’Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne, Milan, Oslo et Paris, ainsi que plusieurs plateformes ;

(AOF) - Euronext a dévoilé au titre de son quatrième trimestre un bénéfice net ajusté de 172,30 millions d'euros, en hausse de 16,3% sur un an. L'Ebitda ajusté a augmenté de 16,7% à 252,60 millions d’euros, faisant ressortir une marge de 60,7%, en amélioration de 3,4 points en données comparables. L'Ebitda ajusté était attendu à 246,50 millions d'euros. Les coûts ajustés ont atteint 163,2 millions d'euros, en hausse de 1,1% en données comparables.

