 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Euronext-CA au T4 +10% sur un an, conforme aux attentes
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 17:45

Euronext ENX.PA a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires de 456,4 millions d'euros au titre du quatrième trimestre, en hausse de 10% sur un an et globalement conforme aux attentes des analystes qui tablaient sur 457,1 millions dans un consensus compilé par l'opérateur boursier.

La croissance continue du nombre des transactions, ainsi que des activités non liées au volume, ont tiré l'Ebitda ajusté de 8,9% à 275 millions d'euros, en ligne avec les attentes mais marquant un ralentissement après les hausses à deux chiffres enregistrées sur les trimestres précédents, selon un communiqué d'Euronext.

Le groupe, issu de la fusion des bourses d'Amsterdam, de Bruxelles et de Paris, a déclaré qu'il proposerait en mai au conseil d'administration de redistribuer 321,5 millions d'euros, soit 50% de son résultat net 2025, sous forme de dividendes.

(Rédigé par Jakob Van Calster; version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

EURONEXT
126,5000 EUR Euronext Paris 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank