Euronext-CA au T4 +10% sur un an, conforme aux attentes

Euronext ENX.PA a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires de 456,4 millions d'euros au titre du quatrième trimestre, en hausse de 10% sur un an et globalement conforme aux attentes des analystes qui tablaient sur 457,1 millions dans un consensus compilé par l'opérateur boursier.

La croissance continue du nombre des transactions, ainsi que des activités non liées au volume, ont tiré l'Ebitda ajusté de 8,9% à 275 millions d'euros, en ligne avec les attentes mais marquant un ralentissement après les hausses à deux chiffres enregistrées sur les trimestres précédents, selon un communiqué d'Euronext.

Le groupe, issu de la fusion des bourses d'Amsterdam, de Bruxelles et de Paris, a déclaré qu'il proposerait en mai au conseil d'administration de redistribuer 321,5 millions d'euros, soit 50% de son résultat net 2025, sous forme de dividendes.

(Rédigé par Jakob Van Calster; version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)