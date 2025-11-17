information fournie par Reuters • 17/11/2025 à 09:00

Euronext annonce une OPA et son intention de lancer une nouvelle émission obligataire

Euronext NV ENX.PA :

* EURONEXT ANNONCE UNE OPA SUR LES OBLIGATIONS EXISTANTES À ÉCHÉANCE 2026 LIBELLÉES EN EUR ET SON INTENTION DE LANCER UNE NOUVELLE ÉMISSION OBLIGATAIRE

* PRIX D'ACHAT: 99,05 PER CENT.

(Rédaction de Gdansk)