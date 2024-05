Euromobiliare AM noue un partenariat avec Pictet AM

Euromobiliare Asset Management SGR, la société de gestion d’actifs du groupe italien Credem Group, a noué un partenariat stratégique avec Pictet Asset Management, la société de gestion d’actifs du groupe financier helvétique Pictet.

Cet accord permettra à la société italienne de renforcer son offre, avec un accent particulier sur le développement durable et le non coté. Il s’inscrit dans le cadre du programme de partenariats stables avec des gestionnaires d’actifs internationaux ( stable wealth agreement ) lancé par le groupe Credem en 2023 pour renforcer ses activités de gestion de patrimoine et pour soutenir les activités des réseaux de distribution de Credem et de Credem Euromobiliare Private Banking.

Le nouveau partenariat avec Pictet AM dépasse la simple distribution de produits. Dans le domaine de l’ESG, outre la conception de solutions d’investissement, Pictet AM soutiendra le groupe Credem dans le développement de son processus d’investissement ESG.

Sur les actifs privés, Euromobiliare AM SGR et Pictet AM travailleront ensemble à la création d’une nouvelle gamme d’instruments axés sur l'économie réelle, qui pourront être adaptés aux besoins spécifiques des investisseurs.

Enfin, les deux partenaires travailleront aussi sur la promotion de la culture financière auprès des clients du groupe Credem, ainsi que sur un programme de formation continue sur les questions d’investissement.

Laurence Marchal