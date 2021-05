EUROLAND CORPORATE : Conseil de la société FOCUS HOME INTERACTIVE pour la réalisation d'une augmentation de capital de 70,35 M EUR

Paris, le 20 mai 2021

EUROLAND CORPORATE a conseillé la société FOCUS HOME INTERACTIVE dans la réalisation d'une augmentation de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de bénéficiaires d'un montant de 70,35 M€ à un prix de 67 €, représentant une décote de 0,89%

Les fonds levés permettront notamment à la Société d'accélérer son développement en France et à l'étranger, en lui fournissant des moyens supplémentaires pour le financement d'opérations de croissance externe à moyen et long terme ; la poursuite de la montée en gamme des jeux produits par le Groupe ainsi qu'une augmentation des investissements dans les budgets de développement.

Euroland Corporate remercie vivement l'équipe dirigeante de Focus Home Interactive pour leur confiance dans la réalisation de cette opération de financement.

A propos d'EuroLand Corporate :

EuroLand Corporate est le conseil financier de PME et ETI cotées pour de la valorisation, revalorisation boursière, des opérations de levée de fonds (capital et dette), introduction en bourse, acquisition, cession et recomposition du capital.

En 2021, EuroLand Corporate accompagne les dirigeants de plus de 48 small et mids caps. Depuis sa création, EuroLand Corporate a conseillé plus de 32 IPO, 70 opérations de levées de capitaux propres et 25 opérations de levées de dettes.

Contact :

Julia Bridger

jbridger@elcorp.com

01 44 70 20 84

