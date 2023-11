Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurofins: une plainte dans l'affaire du lait contaminé information fournie par Cercle Finance • 21/11/2023 à 08:57









(CercleFinance.com) - Le groupe Lactalis aurait réclamé 1 milliard d'euros à Eurofins Scientific dans le cadre de l'affaire du lait infantile contaminé aux salmonelles selon l'informé. Cette affaire date de 2017 et des dizaines de bébés avaient été contaminés.



' Une assignation au tribunal de Paris a été déposée fin mars et visait deux filiales du groupe, les accusant de manquement en n'ayant pas détecté les bactéries dans les produits Lactalis dans leur processus de contrôle bactériologique ' rapporte Invest Securities suite à l'article de l'informé.



' Pour rappel, en 2018, le DG de Lactalis, Emmanuel Besnier, mettait en doute la fiabilité des tests dans le plus grand laboratoire de tests microbiologiques à Nantes, d'autant que plus de 16000 analyses avaient été réalisées en 2017 ' souligne Invest Sécurities.





Valeurs associées EUROFINS SCIENTIFIC Euronext Paris +0.43%