Eurofins Scientific en tête du CAC 40 après avoir répondu aux dernières attaques Muddy Waters

(AOF) - L'action du prestataire de services bio-analytiques gagne 3,33% à 47,45 euros et prend la tête du CAC 40. Si mercredi matin, Eurofins Scientific avait apporté une réponse plus détaillée aux accusations portées par le vendeur à découvert Muddy Waters, ce dernier avait répliqué dans l'après-midi. Ce matin, Eurofins Scientific a réfuté ces dernières allégations.

Muddy Waters affirmait notamment que la comptabilité de trésorerie d'Eurofins semblait " conçue pour maximiser la confusion et l'imprécision ". Ce matin, Eurofins Scientific qualifie cette accusation de " fausse, trompeuse et diffamatoire ".

La société explique que " la trésorerie est vérifiée chaque année par Deloitte ". En réponse aux suggestions de certains de ses actionnaires institutionnels de long terme, Eurofins a mandaté Ernst & Young Paris pour réaliser un audit indépendant supplémentaire des accords de cash pooling et de la situation de trésorerie d'Eurofins au 31 décembre 2023. La société rendra compte des conclusions dès qu'elles seront disponibles.

" L'Inde semble un choix étrange pour la fonction de consolidation d'Eurofins ", affirmait mercredi Muddy Waters (MW). Eurofins a répondu que cette affirmation " est totalement fausse et aucun élément de preuve n'a été fourni par MW pour l'étayer ". " Les équipes de consolidation d'Eurofins ont toujours été basées en France depuis l'introduction en bourse de la société en 1997 ", souligne la société.

Le vendeur à découvert estimait en outre qu'en 2022, entre 1,5 et 1,7 milliard d'euros de chiffre d'affaires d'Eurofins ont été générés par 800 à 900 entités qui ont généré moins de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires chacune.

Pour la société, la "petite taille de certaines entités juridiques d'Eurofins est un facteur bien connu et distinctif de la structure décentralisée d'Eurofins, composée de sociétés dirigées par des entrepreneurs, qui favorise des relations plus étroites avec les clients et des services plus individualisés, tout en encourageant l'agilité commerciale, la responsabilisation, l'esprit d'entreprise et l'innovation scientifique ".

