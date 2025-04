Eurofins Scientific : croissance organique de 2,6% au premier trimestre

(AOF) - Les revenus d’Eurofins Scientific ont atteint 1,767 milliard d’euros au premier trimestre, en hausse de 6,9 %, " sous l'effet de la croissance organique et des acquisitions, malgré un impact négatif des jours ouvrés ". Le spécialiste des analyses alimentaires, environnementales, pharmaceutiques et cosmétiques affiche une croissance interne de 2,6%. Elle s'est élevée à 3,9%, ajustée des jours ouvrés. Eurofins Scientific a confirmé ses objectifs 2025. Le groupe vise une croissance organique de 4-6% et une marge d'Ebitda ajustée supérieure à celle de l'exercice 2024 de 22,3%.