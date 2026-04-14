Eurofins Scientific cède son activité MET Labs à UL Solutions

Eurofins Scientific EUFI.PA a annoncé mardi la signature d'un accord pour la cession de son activité de tests électriques et électroniques ("MET Labs") à UL Solutions ULS.N pour une valeur d'entreprise de 575 millions d'euros, hors trésorerie et hors dette.

La transaction devrait être finalisée d'ici fin 2026, selon un communiqué du groupe de laboratoires d'analyses.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)