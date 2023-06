Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurofins : rebascule sous les 60E, surveiller 59,5E et 58,9E information fournie par Cercle Finance • 19/06/2023 à 13:59









(CercleFinance.com) - Eurofins rebascule sous les 60E et vient re-tester pour la Nième fois la base du corridor 59,5/64E (63,5E étant déjà la résistance des 11 et 25 janvier) en construction depuis le 4 mars.

Si le titre cassait le plancher des 58,9E du 29/09/2022 (58,5E en intraday), le prochain objectif serait le comblement du 'gap' des 57E du 4 août puis le plancher des 54E du 13/07/2022.





Valeurs associées EUROFINS SCIENTIFIC Euronext Paris -3.19%