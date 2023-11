Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurofins: la démarche de Lactalis jugée 'infondée' information fournie par Cercle Finance • 22/11/2023 à 10:53









(CercleFinance.com) - Le groupe français de bio-analyse Eurofins a jugé mardi soir 'infondée' la démarche du géant des produits laitiers Lactalis, qui lui réclame un milliard d'euros de dédommagements dans une affaire de lait contaminé.



'Avec cette plainte abusive, Lactalis tente visiblement de détourner l'attention des nombreuses lacunes ayant caractérisé la gestion de la qualité de son site de Craon mises en évidence par le gouvernement français dans ses actions au pénal contre Lactalis', indique-t-il dans un communiqué.



Pour le groupe, sa filiale Eurofins Laboratoire Microbiologie Ouest (ELMO) n'est 'en rien responsable' de la situation.



L'entreprise estime que Lactalis a délibérément choisi d'ignorer les résultats des analyses d'ELMO, qui avaient permis de révéler à plusieurs reprises depuis 2009, et ce jusqu'en août 2017, la présence de salmonelles dans l'usine de Craon.



Du point de vue d'Eurofins, Lactalis ne semble pas avoir mis en oeuvre de façon appropriée les procédures de contrôle et de retrait prévues dans de tels cas, alors qu'une réaction adaptée aurait permis d'éviter la crise, qui s'est soldée par la contamination de bébés.



Ce dossier n'a pour l'instant qu'un impact limité sur le cours de Bourse d'Eurofins: après avoir chuté de plus de 2% lundi et avoir rebondi de 0,5% mardi, le titre était globalement inchangé (+0,1%) mercredi dans les premiers échanges.





