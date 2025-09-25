 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 790,67
-0,47%
Eurofins : franche cassure du support des 61,5E
information fournie par Zonebourse 25/09/2025 à 12:20

Eurofins valide une franche cassure du support des 61,5E des 2/3 septembre (la MM100 gravite vers 1,72E) et se dirige vers un test de la zone de soutien des 56,5E du 20 mai au 6 juin.

Valeurs associées

EUROFINS SCIENTIFIC
60,600 EUR Euronext Paris -2,10%
