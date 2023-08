Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurofins: émission d'obligations pour 600 millions d'euros information fournie par Cercle Finance • 31/08/2023 à 10:13









(CercleFinance.com) - Eurofins Scientific annonce avoir procédé avec succès à une émission d'obligations senior non sécurisées pour 600 millions d'euros, obligations avec une maturité de sept ans (arrivant à échéance le 6 septembre 2030) et portant un coupon fixe annuel de 4,75%.



Le prestataire de services de bio-analyse précise que les recettes de cette opération, sursouscrite plus de 2,7 fois, seront utilisées pour ses besoins généraux, dont le refinancement de 448 millions d'euros d'obligations à taux fixe à échéance juillet 2024.





