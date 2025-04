Eurofins: croissance de près de 7% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 23/04/2025 à 09:13









(CercleFinance.com) - Eurofins Scientific affiche un chiffre d'affaires en hausse de 6,9% à 1,77 milliard d'euros au titre du premier trimestre 2025, tiré par une croissance organique de 2,6% (+3,9% en données ajustées de jours ouvrables) et par des acquisitions.



'Malgré l'augmentation des incertitudes géopolitiques et macroéconomiques au niveau mondial, Eurofins a été en mesure d'afficher des performances résilientes', commente Gilles Martin, le CEO du groupe de services de bio-analyse.



Il souligne aussi que le groupe a continué d'étendre et de renforcer son empreinte réseau en réalisant 11 acquisitions et en initiant cinq start-ups et 14 points de collecte de sang, tout en rachetant ses actions à des niveaux de valorisation attractifs.



Eurofins confirme ses objectifs pour les exercices 2025 et 2027 tels qu'annoncés lors de la présentation des résultats 2024 fin janvier, estimant que les tarifs 'ne devraient pas avoir d'impact significatif direct sur sa structure de coûts'.





