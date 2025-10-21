Eurofins chute en Bourse après un troisième trimestre jugé décevant

(Actualisé avec réaction en Bourse et commentaires d'analystes)

L'action Eurofins EUFI.PA plonge mardi en Bourse après l’annonce d’une croissance organique plus faible que prévu au troisième trimestre et un avertissement concernant l'impact des effets de change.

A la Bourse de Paris, l'action perd 6,1% à 60 euros à 08h34 GMT et est en passe d'accuser sa pire journée depuis un an.

Le groupe français de laboratoires d’analyses a enregistré un chiffre d’affaires de 1,723 milliards d'euros au troisième trimestre, en hausse organique de 4,1%.

Selon les analystes de Jefferies, cette croissance organique apparaît "trop faible ", légèrement en dessous du consensus attendu de 4,4%, en raison notamment d’une faiblesse sur le marché nord-américain.

Ils soulignent également le ralentissement de la division BioPharma dont la croissance organique est ressortie à 0,4% après +1,5% au trimestre précédent.

Eurofins a averti par ailleurs de vents contraires liés aux devises : si le taux USD/EUR de fin septembre se maintient jusqu’à la fin de l’exercice, cela pourrait entraîner un impact d’environ 3% sur le chiffre d’affaires et une diminution d’environ 20 points de base sur la marge.

Le groupe a confirmé ses objectifs pour 2025, visant une nouvelle expansion de sa marge d’Ebitda et un renforcement global de sa rentabilité.

