 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 208,67
+0,03%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Eurofins chute en Bourse après un troisième trimestre jugé décevant
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 10:42

(Actualisé avec réaction en Bourse et commentaires d'analystes)

L'action Eurofins EUFI.PA plonge mardi en Bourse après l’annonce d’une croissance organique plus faible que prévu au troisième trimestre et un avertissement concernant l'impact des effets de change.

A la Bourse de Paris, l'action perd 6,1% à 60 euros à 08h34 GMT et est en passe d'accuser sa pire journée depuis un an.

Le groupe français de laboratoires d’analyses a enregistré un chiffre d’affaires de 1,723 milliards d'euros au troisième trimestre, en hausse organique de 4,1%.

Selon les analystes de Jefferies, cette croissance organique apparaît "trop faible ", légèrement en dessous du consensus attendu de 4,4%, en raison notamment d’une faiblesse sur le marché nord-américain.

Ils soulignent également le ralentissement de la division BioPharma dont la croissance organique est ressortie à 0,4% après +1,5% au trimestre précédent.

Eurofins a averti par ailleurs de vents contraires liés aux devises : si le taux USD/EUR de fin septembre se maintient jusqu’à la fin de l’exercice, cela pourrait entraîner un impact d’environ 3% sur le chiffre d’affaires et une diminution d’environ 20 points de base sur la marge.

Le groupe a confirmé ses objectifs pour 2025, visant une nouvelle expansion de sa marge d’Ebitda et un renforcement global de sa rentabilité.

(Rédigé par Noémie Naudin, édité par Blandine Hénault)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

EUROFINS SCIENTIFIC
59,7800 EUR Euronext Paris -6,45%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank