(CercleFinance.com) - Eurofins accélère à +4%, vers 61,6E (résistance majeure oblique baissière moyen terme) : le titre vient d'effacer 2 autres résistances de 1er ordre, d'abord 59,5E (testé les 30 et 26 avril, puis 17 mai et 12/13 juin) puis les 61,5E (du 16 juin).

Au-delà de 62,1E (testé du 25 mai au 7 juin), l'objectif redeviendra un retracement du zénith des 65E du 5, 8 et 9 mai, puis le 'gap' des 66E du 28 février.





Valeurs associées EUROFINS SCIENTIFIC Euronext Paris +3.22%