Eurocorporate AM a changé de mains

(NEWSManagers.com) - Le conseiller en investissement et gestionnaire d’actifs Eurocorporate Asset Management a récemment été racheté par Nader Haddad, devenu à l’occasion nouveau directeur général de la société de gestion. Le capital de cette dernière était précédemment détenu en grande majorité par son président Gérard Saintenoy depuis sa fondation en 2002.

Nader Haddad, docteur en économie et auteur d’une thèse dont le sujet porte sur la théorie des jeux (équilibre de Nash), a occupé plusieurs postes d’analyste d’affaires et de trader obligataire. Le repreneur d’Eurocorporate est passé entre autres par JPMorgan, BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole. « J’étais à Dubaï en mission pour une banque américaine. Au cours de cette mission, j’ai croisé quelques clients actuels d’Eurocorporate. J’ai appris que la société était à vendre et j’ai racheté Eurocorporate à 100% sur mes propres fonds », explique-t-il à NewsManagers.

Nader Haddad ajoute que l’ancienne équipe d’Eurocorporate a été conservée. La firme a cependant enregistré le départ en novembre de son directeur de la gestion de taux et actions Pierre Allemane parti chez Philippe Hottinguer Gestion. Elle s’est renforcée sur la partie conseil en investissement et recherche actuellement un gérant obligataire. « Nous sommes une vingtaine de personnes et nous allons nous installer du côté de Montparnasse », précise Nader Haddad.

L’objectif est de stabiliser l’entreprise d’ici fin 2023, indique-t-il. « A moyen terme, nous allons développer tant le conseil en investissement que la gestion de fonds. Nous sommes en discussions avec des investisseurs institutionnels saoudiens, émiratis et français qui vont soutenir le développement d’Eurocorporate en souscrivant notamment à ses fonds obligataires. Sur le long-terme, nous pourrions éventuellement imaginer un développement à l’étranger avec l’ouverture d’un bureau à Londres. Cela étant, Eurocorporate reste une marque française et c’est d’abord en tant que gérant d’actifs français que nous comptons le développer », poursuit le nouveau directeur général d’Eurocorporate AM.

Celui-ci souligne que le marché obligataire est très concurrentiel et que la courbe des taux redevient très attractive. « Le timing est donc idéal pour une société comme Eurocorporate. L’idée est de se spécialiser sur une niche, sur des obligations qui restent hors des radars. L’ESG (les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) jouera un rôle très important dans notre gestion. Nous développerons une notation interne », dit-il.