Eurobio Scientific voit une pression sur ses marges
information fournie par Zonebourse 10/04/2026 à 18:04
Une activité record à 168 millions d'euros
Eurobio Scientific affiche un chiffre d'affaires de 168 millions d'euros pour l'exercice 2025, soit une progression de 9% par rapport à 2024. Si la croissance proforma (hors acquisitions) est plus modeste ( 2,3 %), le groupe récolte les fruits de sa stratégie d'intégration : les acquisitions réalisées en Italie et l'intégration des gammes en oncologie (EndoPredict, Prolaris) ont injecté près de 10 MEUR de revenus supplémentaires.
Le point d'orgue de cette publication est la performance des produits propriétaires, dont les ventes bondissent de 20%. Ils représentent désormais 35% du chiffre d'affaires total (contre 32% en 2024), un levier essentiel pour l'avenir des marges du groupe.
Des marges impactées par la restructuration et la régulation
Malgré la croissance des volumes, la rentabilité opérationnelle stagne. L'Ebitda ressort à 27,4 MEUR, un niveau identique à celui de l'an dernier. Cette stabilité masque deux vents contraires : l'érosion des prix en France (les politiques de remboursement pèsent structurellement sur la marge brute - 45,5%, soit -0,8 point) et la réorganisation européenne (le groupe a fermé son site de production et son bureau commercial en Allemagne pour rapatrier l'activité en France, générant des coûts non récurrents).
Le résultat net s'établit à 4,9 MEUR en légère progression, tandis que le flux de trésorerie disponible (free cash flow) se maintient à 6 MEUR. La situation financière reste saine avec une trésorerie de 20,6 MEUR.
L'ombre de 2027 : le virage Seegene
Le groupe a profité de cette publication pour rappeler le défi majeur à venir : son partenaire historique Seegene (qui pèse 48 MEUR de CA, soit près de 30% de l'activité actuelle) a annoncé son intention de distribuer ses produits en direct en France dès le 1er janvier 2027.
Eurobio tempère toutefois l'inquiétude des investisseurs en précisant que des clauses contractuelles permettront d'honorer certains contrats publics et privés jusqu'à trois ans après cette date, assurant une transition progressive.
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