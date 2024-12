Eurobio Scientific: EB Development détient 88,9% du capital information fournie par Cercle Finance • 19/12/2024 à 12:11









(CercleFinance.com) - EB Development a annoncé jeudi qu'il contrôlait environ 88,9% du capital d'Eurobio Scientific à l'issue de la réouverture de son offre sur le spécialiste du diagnostic in vitro.



Le consortium, qui réunit principalement NextStage AM et IK Partners, indique que 644.911 actions ordinaires ont été apportées dans le cadre de l'offre réouverte, qui s'est clôturée mardi.



Celles-ci s'ajoutent aux 4.582.971 actions ordinaires apportées à l'offre initiale, soit un total de 5.227.882 actions, auquel l'ajout des actions auto-détenues par l'entreprise lui permet de contrôler 9.113.592 actions, représentant 88,92% du capital et des droits de vote.



Ce pourcentage étant inférieur au seuil de 90% permettant la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire, le complément de prix de 1,25 euros par action ne sera pas payé, précise EB Development dans un communiqué.



NextStage AM et IK Partners indiquent qu'ils comptent désormais poursuivre, en tant qu'actionnaires de référence, l'accompagnement du groupe dans cette nouvelle étape de sa croissance, estimant que ce dernier a potentiel de devenir un 'leader' sur son marché.



Suite à cette annonce, l'action Eurobio Scientific progressait de 6% jeudi à la mi-journée à la Bourse de Paris.





Valeurs associées EUROBIO SCIENTIFIC 25,30 EUR Euronext Paris +6,30%