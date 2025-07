Euroapi: objectif de CA révisé en baisse pour 2025 information fournie par Cercle Finance • 30/07/2025 à 08:00









(Zonebourse.com) - A l'occasion de sa publication semestrielle, Euroapi indique attendre désormais un chiffre d'affaires de l'exercice 2025 en baisse modérée ('low single digit') à base comparable, et non plus 'en légère baisse à stable'.



Son objectif de marge de Core EBITDA entre 7% et 9% est toutefois confirmé, 'avec l'ambition d'atteindre le haut de cette fourchette, portée par la mise en oeuvre rigoureuse du plan FOCUS-27, et malgré une performance commerciale plus contrastée'.



Le fournisseur de principes actifs pharmaceutiques publie un résultat net de -28,5 millions d'euros au titre du premier semestre 2025, à comparer à -34,8 millions un an auparavant, avec une marge de Core EBITDA en retrait d'un point à 9,6%.



Son chiffre d'affaires a diminué de 8,2% à 412,1 millions d'euros sur une base de comparaison difficile, principalement due à un élément exceptionnel de 21 millions au premier semestre 2024. Hors cet élément exceptionnel, il aurait reculé de 4%.





Valeurs associées EUROAPI 2,9040 EUR Euronext Paris -4,85%