Eurizon recrute un responsable des ventes pour la Suisse

Eurizon vient de recruter Alain Barthel en tant que responsable des ventes pour la Suisse, basé à Zurich. L’intéressé vient d’Anglo-Swiss Advisors où il était consultant. Avant cela, il a été responsable de l’Europe continentale de Brandywine Global Investment Management (groupe Franklin Templeton). Il a aussi travaillé comme commercial pour UBS AM, Goldman Sachs AM et Morgan Stanley IM.

