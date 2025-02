Eurazeo: vers un investissement dans Mapal information fournie par Cercle Finance • 28/02/2025 à 09:34









(CercleFinance.com) - Eurazeo indique être entré en négociations exclusives en vue d'un investissement dans Mapal et de l'acquisition d'une participation majoritaire auprès de PSG Equity, aux côtés de l'équipe de direction et des salariés de l'entreprise.



Basé à Madrid, Mapal sert actuellement plus de 2.000 clients dans plus de 40 pays grâce à des solutions logicielles sur mesure conçues pour les restaurants Quick-Service (QSR), Fast-Service (FSR), les traiteurs externes, les pubs, les bars et les hôtels.



PSG Equity conservera une participation minoritaire. La finalisation de la transaction reste soumise à l'accomplissement des formalités habituelles ainsi qu'à l'obtention des autorisations réglementaires.





