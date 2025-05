Eurazeo: vers un investissement dans 3P information fournie par Cercle Finance • 28/05/2025 à 08:40









(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce être entré en négociations exclusives pour investir dans 3P, éditeur de logiciels spécialisé dans les solutions de gestion des marchés publics, couvrant la totalité du cycle d'achats ainsi que du post-achats pour les institutions du secteur public.



Basé en Belgique, 3P propose une plateforme entièrement intégrée avec un modèle de revenus en SAAS. Ses solutions sont utilisées par plus de 2000 clients publics en Belgique et en France (municipalités, autorités régionales, hôpitaux, universités, unités de police, etc).



Eurazeo accompagnera le développement de 3P en accélérant sa stratégie d'expansion en Europe, déjà initiée en France par les actionnaires historiques - les fondateurs, 3d investors et ING - qui réinvestissent aux côtés de l'équipe dirigeante.





