Eurazeo va céder l'intégralité de sa participation dans EX NIHILO
19/01/2026

Eurazeo a signé un accord pour la cession à L Catterton, d'une participation minoritaire dans EX NIHILO, Maison parisienne de Haute Parfumerie.

EX NIHILO est une maison de parfums de luxe française. La société a acquis une grande notoriété grâce à ses créations emblématiques Fleur Narcotique et Blue Talisman.

Eurazeo a activement soutenu les fondateurs et la direction d'EX NIHILO dans le renforcement du positionnement de la marque, tout en accompagnant la croissance internationale de l'entreprise sur les marchés existants et dans de nouvelles zones géographiques.

Selon les termes de l'accord, Eurazeo cédera l'intégralité de sa participation dans EX NIHILO, tandis que les fondateurs et la direction doivent réinvestir de manière significative aux côtés de L Catterton.

Cette nouvelle cession devrait générer un multiple de plus de 2,5x l'investissement initial en deux ans.

La clôture de l'opération est prévue au premier trimestre 2026.

