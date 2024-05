Eurazeo : progression de 8% des actifs sous gestion

(AOF) - Eurazeo affiche 34,8 milliards d'euros d'actifs sous gestion à la fin du premier trimestre, en hausse de 8% sur un an. Les encours pour compte de tiers ont augmenté de 9% à 24,2 milliards d'euros, dont 4,8 milliards d’engagements non tirés (dry powder). Les actifs sous gestion provenant du bilan incluent le portefeuille d’investissement porté au bilan du Groupe (8,3 milliards d'euros, stable sur le trimestre) et les engagements du bilan d’Eurazeo dans les fonds du groupe (2,3 milliards).

Les encours générant des commissions s'élèvent à 25,6 milliards, en hausse de 8% sur 12 mois.

Les commissions de gestion ressortent à 100 millions d'euros sur le premier trimestre 2024, en hausse de 4% à périmètre constant. Elles sont en augmentation de 6% " hors effets de base lié aux catch-up fees et commissions de surperformance ".

Au cours du premier trimestre 2024, Eurazeo a levé 210 millions d'euros auprès de ses clients.

" Nous sommes concentrés sur l'exécution de notre feuille de route stratégique et opérationnelle, et confirmons nos perspectives pour 2024 : programme de levée de fonds riche et diversifié, augmentation du niveau des cessions sur l'année et affirmation de notre leadership sur l'ESG et l'impact. " ont déclaré Christophe Bavière et William Kadouch-Chassaing, Co-CEOs.

Le directoire a lancé un nouveau programme de rachat d'actions en vue d'annulation de 200 millions d'euros, dont l'exécution a débuté en janvier 2024. Sur les 3 premiers mois de l'année, le groupe a racheté 590413 actions pour un montant total de 45,3 millions d'euros.

Au 30 avril, l'endettement net s'élève à 562 millions d'euros compte-tenu notamment de la cession de DORC.

Eurazeo dispose d'une ligne de crédit syndiquée (RCF) de 1,5 milliard d'euros, de maturité 2026, tirée à hauteur de 815 millions à fin mars 2024.

AOF - EN SAVOIR PLUS